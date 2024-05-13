PATERNO’. DUE INCIDENTE NELLA GIORNATA DI OGGI

Due incidenti si sono verificati nella giornata di oggi, 13 maggio 2024 a PaternòIl primo incidente è avvenuto intorno alle 14:00 lungo il Corso Italia, vicino al supermercato locale.Coinvolte una Hyu...

Due incidenti si sono verificati nella giornata di oggi, 13 maggio 2024 a Paternò

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 14:00 lungo il Corso Italia, vicino al supermercato locale.

Coinvolte una Hyundai Tucson e una Fiat 500, l'incidente sembra essere stato causato da un mancato rispetto della precedenza. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l'impatto ha causato dei rallentamenti nelle vicinanze.

Il secondo incidente è avvenuto verso le 17:30 lungo la Strada Statale 284, sempre a Paternò.

Una Peugeot 207 e una Ford Ka sono rimaste coinvolte in uno scontro, che ha causato tre feriti. Una coppia a bordo della Peugeot ed il conducente della Ford Ka che dopo i primi soccorsi sul posto sono stati trasporti all'ospedale le gli accertamenti e le cure del caso.

Per fortuna, le loro condizioni non sono gravi.

Le due auto, bloccando entrambe le corsie di marcia, hanno generato notevoli code e caos nel traffico, influenzando entrambe le direzioni di marcia della strada.