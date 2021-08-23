PATERNÒ: DUE INCIDENTI IN CITTÀ NELLA GIORNATA DI OGGI

Due incidenti stradali, nella giornata di oggi, 23 Agosto 2021 a Paternò.Il primo in ordine cronologico si è verificato intorno alle ore 12.50 all’incrocio di via Fallica con la via Bellini, per una p...

Due incidenti stradali, nella giornata di oggi, 23 Agosto 2021 a Paternò.

Il primo in ordine cronologico si è verificato intorno alle ore 12.50 all’incrocio di via Fallica con la via Bellini, per una probabile mancata precedenza, a scontrarsi una Kia Sportage ed una Seat Alhambra

Una persona, il passeggero della Seat è rimasto ferito nello scontro, per lui si è reso necessario il trasferimento all’ospedale per i dovuti controlli e le necessarie cure.

Fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il tratto stradale di via Fallica è stato chiuso al traffico il tempo necessario per consentire le operazioni in totale sicurezza.

Il secondo intorno alle ore 18, sulla SS 284 nei pressi dello svincolo per Paternò/Belpasso in direzione Catania.

Ad essere coinvolte due autovetture, una Fiat Stilo ed una Ford che è andata a sbattere contro il guard rail che delimita lo svincolo Paternò Belpasso.

Fortunatamente nessun danno per le persone, gravi danni invece per il veicolo

Sul posto per tutti i rilievi, gli accertamenti del sinistro e la gestione del traffico sono intervenuti i carabinieri.

La svincolo d'immersione sulla ss121 è rimasto chiuso per le operazioni dei rilievi necessari.