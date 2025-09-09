Paternò, due scippi nel pomeriggio in via Vittorio Emanuele: dopo pochi giorni dall’aggressione a una donna con la figlia

PATERNÒ – Pomeriggio di paura oggi, martedì 9 settembre 2025, in via Vittorio Emanuele, nella zona Palme. Nel lasso di tempo compreso tra le ore 17:30 e le 19:00 si sono verificati almeno due episodi...

PATERNÒ – Pomeriggio di paura oggi, martedì 9 settembre 2025, in via Vittorio Emanuele, nella zona Palme. Nel lasso di tempo compreso tra le ore 17:30 e le 19:00 si sono verificati almeno due episodi di scippo che hanno messo in allarme residenti e commercianti.

In uno dei casi, una donna è stata spinta ed è caduta rovinosamente a terra durante l’aggressione, riportando ferite al momento non meglio precisate.

I dettagli al momento restano pochi e non è chiaro se i colpi siano effettivamente andati a segno, ma secondo le informazioni in nostro possesso i casi criminosi potrebbero essere forse tre, con l’obiettivo di sottrarre collanine o borse.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, che hanno immediatamente avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze utili a ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

L’allarme sicurezza cresce anche alla luce del grave fatto di domenica 7 settembre 2025, quando in via Giambattista Nicolosi, davanti a un negozio specializzato in cura della persona, bellezza e igiene della casa, una donna di 36 anni con la figlia in braccio è stata aggredita da un uomo che le ha strappato con forza la collana dal collo.

Nel tentativo di difendersi e proteggere la bambina, la vittima è caduta a terra riportando traumi contusivi alla spalla e al torace (prognosi di cinque giorni). La piccola è stata visitata al pronto soccorso, dove i medici hanno rilasciato documentazione clinica.

Il malvivente, descritto come un uomo dall’aspetto italiano, corporatura normale, alto circa 1,70, vestito con pantalone beige e maglietta smanicata bianca, è riuscito a fuggire portando via una collana di scarso valore acquistata al mercato. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Stazione di Paternò, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il susseguirsi di questi episodi ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, già allarmati dall’aumento di fenomeni di microcriminalità nella città.

Seguiranno aggiornamenti.