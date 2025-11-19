Paternò, due uomini ubriachi barcollano in via Libertà: uno finisce a terra più volte

Mattinata movimentata ieri, 18 novembre 2025, in via Libertà a Paternò, dove un uomo in evidente stato di ubriachezza, barcollante e senza equilibrio, è stato ripreso mentre cadeva più volte a terra a...

Mattinata movimentata ieri, 18 novembre 2025, in via Libertà a Paternò, dove un uomo in evidente stato di ubriachezza, barcollante e senza equilibrio, è stato ripreso mentre cadeva più volte a terra al centro della strada. Con lui c’era un secondo individuo, anch’egli alterato ma in modo più lieve, che tentava in tutti i modi di sostenerlo e rialzarlo.

Il video, inviato da un nostro lettore, mostra chiaramente le difficoltà del primo uomo nel mantenere la stabilità: più volte perde l’equilibrio e crolla sull’asfalto, mentre l’amico lo afferra sotto le braccia cercando di rimetterlo in piedi.

La scena ha creato disagi alla circolazione, con le auto costrette a rallentare per evitare rischi e per garantire la sicurezza dei due.

Per fortuna non si registrano feriti. Dopo diversi minuti, i due riescono ad allontanarsi lungo la via, come si vede nelle immagini.

Alcuni cittadini avrebbero segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, ma al momento non è noto se sia stato disposto un intervento.