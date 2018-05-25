PATERNO': DUO.0 “Di te” da oggi sui digital store, in attesa di “Sanremo rock”

L’attesa per i fans è finita.

Oggi, uscirà sui digital store “Di te”, il brano che ha permesso a David Ryo (chitarra) e Mariarosaria Finocchiaro (voce), di conquistare il grande pubblico, partecipando all’ultima edizione della kermesse canora “La Milano Sanremo della Canzone Italiana 2018”, evento musicale nazionale, legato al Festival di Sanremo. “Con il brano “Di te” continuiamo a riscuotere consensi – evidenzia Mariarosaria Finocchiaro –. Siamo felici di annunciarne il lancio sui digital store.”

Questo è solo il primo degli appuntamenti in programma, in vista della stagione estiva.

Dopo il successo con “Di te”, i Duo.0 sono pronti a lanciare il nuovo brano “Quédate Conmigo”. Nel singolo esaltanti sonorità estive, lontane dal romanticismo e dal sound acustico della chitarra di David Ryo.

“Quédate Conmigo”, è scoppiettante, vibrante, tutto da ballare. In anteprima, il singolo, verrà presentato il 3 giugno, al Ramacar di Etnapolis, mentre la coppia artistica si prepara a girare il videoclip, per il quale sono aperti i casting.

Chi volesse partecipare deve inviare la propria candidatura su Facebook, nella pagina dei Duo.0.

Piccola curiosità svelata, per le riprese, verrà utilizzata “Giulia”, l’auto parlante, dotata di intelligenza artificiale. Un prototipo perfettamente funzionante, stile Supercar del famoso David Hasselhoff.

Non ci si ferma. Il prossimo 5 giugno, i Duo.0 parteciperanno al concorso “Sanremo Rock”, in programma al Teatro Ariston di Sanremo.

Quattro giorni d’evento per uno dei contest, tra i più importanti in Italia, riservato alle band rock e indie italiane emergenti. Negli anni, il concorso nazionale, ha lanciato big come Carmen Consoli, Ligabue, Litfiba, Bluvertigo, Edoardo Bennato.

“Siamo carichi ed emozionatissimi – evidenziano Mariarosaria Finocchiaro e David Ryo -. Il nostro debutto al grande pubblico è avvenuto grazie ad un evento legato al Festival di Sanremo, siamo felici di poter ritornare nella città ligure.”