PATERNÒ E ALTRI COMUNI: ATTIVE LE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI DELL'ASP

Attive da oggi le 10 Centrali Operative Territoriali (COT) dell’Asp di Catania. Le nuove strutture sono operative a Acireale, Bronte, Caltagirone, Catania (3), Giarre, Gravina di Catania, Palagonia e...

Attive da oggi le 10 Centrali Operative Territoriali (COT) dell’Asp di Catania.

Le nuove strutture sono operative a Acireale, Bronte, Caltagirone, Catania (3), Giarre, Gravina di Catania, Palagonia e Paternò.

I lavori per la realizzazione delle COT e l’adeguamento strutturale delle sedi alla normativa sono stati finanziati nell’ambito della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per un importo di poco inferiore a 1 milione e 600 mila euro.

Complessivamente sono 50 le risorse professionali dedicate e specificatamente formate, tra infermieri e operatori informatici, di cui un coordinatore infermieristico per ciascuna COT, responsabile della gestione e del funzionamento della Centrale, con compiti di raccordo fra quest’ultima e il Distretto territoriale di appartenenza.

In questa prima fase sperimentale le 10 Centrali saranno operative la mattina, da lunedì a domenica.

Le COT sono il primo nodo ad essere attivato della nuova rete sanitaria territoriale.

Insieme agli Ospedali e alle Case di Comunità rappresentano i pilastri della riforma della rete territoriale disegnata dal Decreto Ministeriale 77/2022. Svolgeranno a regime una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali.

Si interfacceranno con le COT tutti gli attori del sistema sociosanitario. Non è previsto un accesso diretto dei cittadini, né un’attività di sportello al pubblico.

Fondamentale, in questa prima fase sperimentale, la sinergia con le Aziende Ospedaliere cittadine e le Organizzazione sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con le quali si è avviato un proficuo confronto, con l’obiettivo, a beneficio della comunità, di raggiungere nei tempi previsti la completa implementazione sul territorio del modello organizzativo e funzionale delle COT.