PATERNO' E BELPASSO, DANNI PER IL FORTE VENTO

Ha provocato diversi danni nelle nostre zone, il vento che da ieri si è abbattuto sulla Sicilia, flagellando coste ed interni.Diverse le segnalazioni ricevute, tra cui la caduta di un grosso tabellone...

Ha provocato diversi danni nelle nostre zone, il vento che da ieri si è abbattuto sulla Sicilia, flagellando coste ed interni.

Diverse le segnalazioni ricevute, tra cui la caduta di un grosso tabellone pubblicitario in una rotonda nei pressi di Etnapolis, che sta causando diversi problemi al denso traffico di fine settimana. Anche a Paternò, in via De Gasperi, il forte vento ha fatto cadere un albero che ha bloccato gran parte della strada. Vigili del fuoco al lavoro, per rimuovere gli ostacoli e ripristinare le normali condizioni di sicurezza.

Diverse le chiamate in attesa, arrivate al loro centralino.

Nelle prossime ore la situazione dovrebbe tornare alla normalità, con un rialzo delle temperature.