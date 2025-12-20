Paternò e le Olimpiadi: Adele Randazzo porta la Fiaccola, il nonno lo fece 65 anni fa

Un altro, straordinario orgoglio per Paternò. La città celebra Adele Randazzo, giovane atleta di appena 17 anni, che ieri – 19 dicembre 2025 – a Messina ha avuto l’onore di portare la Fiaccola Olimpic...

Un altro, straordinario orgoglio per Paternò. La città celebra Adele Randazzo, giovane atleta di appena 17 anni, che ieri – 19 dicembre 2025 – a Messina ha avuto l’onore di portare la Fiaccola Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Adele è un’atleta agonista di atletica leggera, specializzata nel mezzofondo veloce, con particolare riferimento alle gare degli 800 e 1500 metri. Un talento in crescita, che con sacrificio, disciplina e passione sta già scrivendo una pagina importante non solo del proprio percorso sportivo, ma anche della storia sportiva paternese.

Quello vissuto da Adele non è stato un momento qualunque. La sua corsa con la fiaccola è diventata simbolo di un legame profondo tra passato e presente: 65 anni fa, infatti, lo stesso onore toccò a suo nonno, Carmelo Randazzo, che portò la Fiaccola Olimpica alle Olimpiadi di Roma 1960, partecipando anche ai Giochi.

Due epoche diverse, due Olimpiadi diverse, ma un unico filo rosso: l’amore per lo sport, i valori olimpici e l’orgoglio di rappresentare Paternò.

Emozione, esempio e futuro

La presenza di Adele nella staffetta olimpica di Milano–Cortina 2026 è un riconoscimento importante, che va oltre il gesto simbolico. È il segno di un percorso costruito con impegno quotidiano e della forza di un esempio familiare che continua a vivere attraverso le nuove generazioni.

Paternò applaude Adele Randazzo e la sua famiglia, con la consapevolezza che storie come questa rendono grande una comunità e ricordano quanto lo sport possa unire passato, presente e futuro.