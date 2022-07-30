PATERNÒ: E' MORTA A 75 ANNI SUOR SANTINA, IL RICORDO DEL SINDACO

È morta all’età di 75 anni suor Santina che da oltre 20 anni ha operato nella Casa della Carità Mamma Provvidenza di Paternò.Il ricordo del Sindaco Nino Naso: "è venuta a mancare Suor Santina, donna...

È morta all’età di 75 anni suor Santina che da oltre 20 anni ha operato nella Casa della Carità Mamma Provvidenza di Paternò.

Il ricordo del Sindaco Nino Naso: "è venuta a mancare Suor Santina, donna di Dio, una istituzione per la nostra città, il cuore di "Mamma Provvidenza", dove ha profuso tantissime energie e si è dedicata anima e corpo alla educazione e alla formazione dei nostri piccoli cittadini, con tanto cuore e tanto amore.

La nostra Comunità ti ringrazia e ti è riconoscente per il dono che ci hai fatto attraverso la tua presenza, attenta e preziosa che è servita da esempio a tutti noi.

Grazie Suor Santina, continua la tua opera di educatrice dal luogo privilegiato in cui ti trovi, senza farci mancare la tua preziosa preghiera.

Ciao Suor Santina... ci mancherai...conclude il Sindaco"