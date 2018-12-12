95047

PATERNO': E' MORTO A 73ANNI FRANCO UCCELLATORE

12 dicembre 2018 10:13
News
E' morto questa notte all'età di 73 anni per un’emorragia celebrale Franco Uccellatore, di professione odontotecnico, cultore della fotografia e grandissimo appassionato conoscitore delle nostre tradizioni.

Paternò perde un tassello importante, della storia di questa città.

Alla moglie ed ai 3 figli le piu sentite condoglianze da parte della redazione di 95047.it

