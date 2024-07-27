PATERNO'. È MORTO FRANCESCO PAPPALARDO, STORICO FONDATORE DELL’OMONIMA AUTOSCUOLA, OGGI I FUNERALI

Paternò - Ieri 26 luglio 2024, all’età di 76 anni ci ha lasciato il signor Francesco Pappalardo, una figura storica e benvoluta nel panorama delle autoscuole della nostra città.Fondatore dell'Autoscuo...

Paternò - Ieri 26 luglio 2024, all’età di 76 anni ci ha lasciato il signor Francesco Pappalardo, una figura storica e benvoluta nel panorama delle autoscuole della nostra città.

Fondatore dell'Autoscuola Pappalardo, il signor Pappalardo ha dedicato la sua vita a formare generazioni di automobilisti con una passione e una dedizione ineguagliabili.

Per molti, il signor Pappalardo non era solo un istruttore, ma un vero e proprio punto di riferimento, sempre pronto a dispensare consigli e insegnamenti preziosi.

La sua competenza e il suo impegno hanno fatto dell'Autoscuola Pappalardo una delle istituzioni più rispettate e affidabili del territorio. Grazie al suo lavoro instancabile, numerosi giovani hanno potuto ottenere la patente e affrontare la strada con sicurezza e responsabilità.

La scomparsa del signor Pappalardo lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. La comunità di Paternò si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, ricordando con affetto e gratitudine l'uomo che ha contribuito in modo significativo alla crescita e alla sicurezza della nostra città.

I funerali si terranno oggi, 27 luglio, alle ore 16:00 presso la Chiesa di Cristo Re a Paternò.

La redazione di 95047 partecipa al dolore dei familiari, esprimendo le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo difficile momento.