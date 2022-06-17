PATERNO': E' MORTO IL PROPRIETARIO DELLA STORICA MERCERIA IN CENTRO
“Persona elegante, gentilissima e rispettosa: un grande uomo “, così a Paternò ricordano Mario Maccarrone detto Sciacca, storico negoziante del paese.Si è spento nella serata di ieri, giovedì 16 Giu...
Si è spento nella serata di ieri, giovedì 16 Giugno 2022, aveva 73 anni.
In paese era molto conosciuto perché gestiva la storica merceria nella centralissima Via Vittorio Emanuele.
In tanti lo hanno voluto ricordare, con commoventi parole postate sui social, o con pensieri e messaggi di cordoglio rivolti al Sig. Mario.
I funerali avranno luogo, Sabato 18 Giugno 2022 alle ore 15.30 nella Chiesa Cristo Re
La Redazione di 95047.it si stringe attorno al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze.