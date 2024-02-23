PATERNO'. E' MORTO L'EX ISPETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE GIOVANNI LA SPINA

La città di Paternò è avvolta dal lutto per la scomparsa di Giovanni La Spina, ex ispettore della Polizia Municipale, avvenuta all'età di 65 anni. La sua figura era ben nota e rispettata in tutta la c...

La città di Paternò è avvolta dal lutto per la scomparsa di Giovanni La Spina, ex ispettore della Polizia Municipale, avvenuta all'età di 65 anni. La sua figura era ben nota e rispettata in tutta la comunità, e la sua assenza lascia un vuoto tangibile.

Giovanni La Spina non era solo un ex ispettore della Polizia Municipale, ma anche una persona molto rispettata e amata. Fratello dell'ex Consigliere Comunale Giuseppe La Spina, Giovanni ha lasciato un segno indelebile nella vita della città e nei cuori di coloro che lo conoscevano.

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post su Facebook, descrivendo Giovanni come un uomo dai grandi valori, sempre disponibile e di grande professionalità. Il suo impegno nel servizio pubblico, svolto con dedizione nel corpo dei Vigili Urbani, lo ha reso un punto di riferimento per la comunità.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti con lui, lasciando un vuoto difficile da colmare. La Comunità paternese si stringe attorno alla famiglia La Spina con affetto e solidarietà in questo momento di dolore.

Con la sua gentilezza, il suo impegno e la sua professionalità, Giovanni ha lasciato un segno indelebile nella vita di chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo.

I funerali saranno celebrati domani alle 10.30 nella Chiesa cristiana evangelica “Parola della Grazia” di via Arte e Mestieri a Paternò.