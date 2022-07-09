95047

PATERNO' È MORTO LO STORICO GIOIELLIERE GUSEPPE CONIGLIO

Lutto nel mondo del commercio paternese, è morto a novantadue anni, Giuseppe Coniglio, uno dei gioiellieri e orologiaio storico della città.Molto conosciuto in città per la sua socievolezza e per aver...

09 luglio 2022 13:19
News
Lutto nel mondo del commercio paternese, è morto a novantadue anni, Giuseppe Coniglio, uno dei gioiellieri e orologiaio storico della città.

Molto conosciuto in città per la sua socievolezza e per aver avuto, per più di 50 anni la sua attività nella centralissima Via Vittorio Emanuele.

Ne danno il triste annuncio i Figli, Salvo e Cristina, Il ricordo della figlia: Ci ha lasciato un uomo umile e amorevole, un Padre davvero speciale che io e mio fratello porteremo sempre nel nostro cuore per gli insegnamenti ricevuti e per essere stato per noi un padre esemplare ed un nonno ammirevole per i nostri figli.

I funerali si svolgeranno oggi, 09 Luglio 2022 alle ore 16 nella Chiesa Spirito Santo.

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.

