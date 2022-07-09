PATERNO' È MORTO LO STORICO GIOIELLIERE GUSEPPE CONIGLIO

Lutto nel mondo del commercio paternese, è morto a novantadue anni, Giuseppe Coniglio, uno dei gioiellieri e orologiaio storico della città.Molto conosciuto in città per la sua socievolezza e per aver...

A cura di Redazione 09 luglio 2022 13:19

