PATERNÒ: È MORTO PADRE RANDAZZO
A cura di Redazione
19 febbraio 2019 11:58
Si è spento stanotte all’età di 87 anni, Padre Pasquale Randazzo, il primo parroco della parrocchia San Giovanni Bosco di Paternò.
I funerali saranno celebrati giovedì 21 Febbraio 2019, alle ore 16:30 presso la chiesa di San Giovanni Bosco.
La celebrazione sarà presieduta dall'arcivescovo metropolita di Catania Mons. Salvatore Gristina.