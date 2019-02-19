PATERNÒ: È MORTO PADRE RANDAZZO

95047

A cura di Redazione Redazione
19 febbraio 2019 11:58
News
Si è spento stanotte all’età di 87 anni, Padre Pasquale Randazzo, il primo parroco della parrocchia San Giovanni Bosco di Paternò.

I funerali saranno celebrati giovedì 21 Febbraio 2019, alle ore 16:30 presso la chiesa di San Giovanni Bosco.

La celebrazione sarà presieduta dall'arcivescovo metropolita di Catania Mons. Salvatore Gristina.

