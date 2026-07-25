Paternò e Ragalna, stretta dei Carabinieri: automobilisti al cellulare, senza assicurazione e senza patente, oltre 25 mila euro di multe

Controllati 143 cittadini e 75 veicoli. Nel mirino cellulari alla guida, conducenti senza patente, motociclisti senza casco e controlli antidroga nelle aree frequentate dai giovani.

Con l'arrivo dell'estate e l'aumento del flusso turistico sul territorio etneo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha intensificato i servizi di controllo e prevenzione per garantire maggiore sicurezza sia ai residenti che ai numerosi visitatori che in questo periodo scelgono la Sicilia per le proprie vacanze.

L'obiettivo è anche quello di tutelare i cittadini che, approfittando delle ferie estive, lasciano temporaneamente incustodite le proprie abitazioni. La presenza costante delle pattuglie sul territorio rappresenta infatti un importante deterrente contro i furti in appartamento e le altre forme di criminalità predatoria.

In quest'ottica, i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno predisposto un articolato servizio di controllo nei comuni di Paternò e Ragalna, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida e alla lotta contro il consumo di sostanze stupefacenti.

L'operazione, condotta attraverso numerosi posti di controllo e pattugliamenti lungo le principali arterie stradali e nei luoghi di maggiore aggregazione, ha portato all'identificazione di 143 persone e al controllo di 75 veicoli, facendo emergere numerose violazioni al Codice della Strada.

I militari hanno concentrato l'attenzione soprattutto sui comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni. Sono stati sanzionati diversi conducenti sorpresi alla guida mentre utilizzavano il telefono cellulare, privi della copertura assicurativa obbligatoria o senza aver mai conseguito la patente di guida.

Nel mirino dei controlli anche motociclisti e conducenti di ciclomotori, molti dei quali giovanissimi, trovati a circolare senza il casco protettivo, dispositivo fondamentale per limitare le conseguenze di eventuali incidenti.

Nel complesso, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 25 mila euro, confermando l'intensa attività di vigilanza svolta sul territorio per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza della circolazione.

Parallelamente sono stati eseguiti anche controlli antidroga nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Durante le verifiche, cinque ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale e sono stati segnalati alla Prefettura di Catania, come previsto dalla normativa vigente.