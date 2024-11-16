PATERNÒ E SANTA MARIA DI LICODIA: TRE INCIDENTI STRADALI IN UN GIORNO, BILANCIO DI CINQUE FERITI

La giornata del 16 novembre 2024 è stata particolarmente critica per la viabilità a Paternò, dove tre incidenti stradali hanno richiesto l’intervento di ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine...

La giornata del 16 novembre 2024 è stata particolarmente critica per la viabilità a Paternò, dove tre incidenti stradali hanno richiesto l’intervento di ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine, causando rallentamenti e blocchi alla circolazione.

Primo incidente sul Corso Italia

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle ore 15:00 lungo il Corso Italia. Una Fiat Sedici e una Renault Twingo sono rimaste coinvolte in un violento scontro, che ha provocato danni significativi a entrambi i veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso due persone coinvolte. Dopo essere state stabilizzate, le vittime sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti; le loro condizioni di salute non sono ancora note.

L’incidente ha bloccato il traffico nella zona per diverse ore, con lunghe code formatesi mentre le autorità effettuavano i rilievi necessari e lavoravano per ripristinare la viabilità.

Secondo incidente all’incrocio tra via Fallica e via Baratta

Un secondo episodio si è verificato circa un’ora dopo, alle 16:00, all’incrocio tra via Fallica e via Baratta. Lo scontro ha coinvolto una Renault Clio e una Fiat Punto, con uno dei veicoli finito contro un muro a seguito dell’impatto. Fortunatamente, le persone a bordo non hanno riportato gravi ferite. Tuttavia, le auto incidentate hanno bloccato l’intera carreggiata, causando disagi significativi alla circolazione nell’area.

Grave incidente sulla SP229II in serata

Un terzo e più grave incidente è stato registrato in serata, intorno alle ore 21, sulla SP229II, la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia, nei pressi del cimitero comunale. Una BMW e una Fiat si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare.

Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze per prestare assistenza alle quattro persone coinvolte, che sono state stabilizzate sul posto prima di essere trasferite in ospedale per ulteriori cure. Anche i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza i veicoli e liberare la carreggiata. L’area è ancora interessata da interventi, e la situazione rimane in evoluzione.

Conclusioni

La giornata di oggi ha evidenziato la necessità di maggiore prudenza alla guida e un potenziamento delle misure di sicurezza sulle strade cittadine. Gli incidenti hanno causato non solo disagi per i residenti, ma anche preoccupazione per lo stato di salute delle persone coinvolte. Aggiornamenti su questi episodi verranno forniti non appena disponibili.