PATERNO' E' SCOMPARSO IMPROVVISAMENTE, IL PROF. FALLICA

E' andato via in silenzio, proprio mentre la città si preparava ai giorni più intensi dell'anno, quelli della patrona Santa Barbara. E' scomparso in maniera improvvisa, Vincenzo Fallica da tutti conosciuto come "il professore". Docente di letteratura per tanti anni al liceo De Sanctis, e storico della città, di cui cercava ogni particolare e notizia. In passato è stato anche presidente di Siciliantica di Paternò.

Ancora 77 enne, il venerdì scorso era presente al recital in onore della Santa patrona.

Poi l'improvvisa scomparsa che ha lasciato l'intera città nello sgomento. Un uomo che aveva a cuore la città, di cui spesso scriveva e narrava storie e aneddoti.

I funerali si svolgeranno, oggi alle ore 9, nella chiesa del Santissimo Salvatore.

Alla famiglia Fallica, giungono le condoglianze della nostra redazione