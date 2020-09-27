PATERNÒ: È UN ESORDIO DA FAVOLA. 2-0 IN CASA DEL ROCCELLA

La stagione del Paternò, al ritorno in serie D dopo 7 anni, non poteva iniziare in modo migliore. Finisce infatti 2-0 la trasferta in terra calabra contro il Roccella, con una gran prestazione dei ros...

La stagione del Paternò, al ritorno in serie D dopo 7 anni, non poteva iniziare in modo migliore. Finisce infatti 2-0 la trasferta in terra calabra contro il Roccella, con una gran prestazione dei rossazzurri che hanno meritato la vittoria e dimostrato di essere una squadra ben attrezzata per la categoria. La notizia improvvisa dell’addio di due dei protagonisti della cavalcata trionfale della scorsa annata (Cocuzza e Raimondi) poteva aver creato qualche malumore nello spogliatoio, ma la partita di oggi ha sollevato ogni dubbio, avendo assistito ad una squadra compatta e con degli automatismi ben collaudati.

CRONACA

Mister Catalano schiera tra gli undici titolari tanti neoacquisti: Mazzotti (arrivato in settimana dopo la cessione di Raimondi), Maiorano, Manfrè e Khoris, tutti in campo dal primo minuto.

Il Paternò inizia subito forte e già al secondo minuto ha una buona occasione da corner con Maiorano, ma la difesa dei calabresi si salva sulla linea. Al 7° un tiro di Manfrè si spegne fuori. Al 27° ci prova da fuori Maiorano, ma l’esito è lo stesso. Al 35°, dopo il tentativo rimpallato di Manfrè, è Khoris a sprecare una buona occasione. La pressione dei siciliani cresce e il goal non tarda ad arrivare: al 38°, dopo il rinvio di Scuffia, La Piana vede il portiere fuori dai pali e con un preciso tiro dalla lunga distanza sblocca il risultato. Si va al riposo con il Paternò in vantaggio con il minimo scarto. Nella ripresa il Roccella alza i ritmi e prova a riequilibrare il risultato ma si trova di fronte un grande Ferla, che al 13° blocca la conclusione di Imbriola, salvando il risultato. A metà del secondo tempo mister Catalano opera quattro cambi, inserendo forze fresche dalla panchina. E la scelta paga. Proprio uno dei subentrati, Guarnera, realizza al 36° il raddoppio, colpendo su corner di La Piana e mettendo in ghiaccio il risultato.

Una grande prova di forza quella di oggi da parte dei rossazzurri, che esordiranno al Falcone-Borsellino prossima settimana contro il Castrovillari, fermato 1-1 in questa prima giornata dal Dattilo 1980. Nello stesso girone (serie D girone G), pirotecnico 4-3 del Biancavilla sul Città di S. Agata (neopromossa insieme al Paternò). Un punto a testa per Cittanovese e Acr Messina; vittorie interne per l’Acireale sul Rende, del Fc Messina contro il San Luca, del Marina di Ragusa sul Licata e del Rotonda Calcio contro il Troina.

GIANLUCA RUFFINO

FOTO PATERNO' CALCIO