PATERNÓ: ECCO DATA SORTEGGIO SCRUTATORI, ELEZIONI REGIONALI 2017

In occasione della votazione per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale siciliana, fissata per domenica 5 novembre 2017 con Decreto presidenziale n. 445/Serv. 4/S.G. del 1 settembre 2017, la Commissione Elettorale Comunale rende noto, ai sensi delle leggi regionali n. 29 del 1951 e n. 18 del 1989, che MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017, ALLE ORE 12.30, si riunirà la stessa Commissione per procedere alla nomina degli scrutatori, mediante estrazione a sorte tra gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell'elenco delle persone idonee all´ufficio.

La procedura del sorteggio avverrà in pubblico.

L’elenco degli scrutatori nominati, verrà tempestivamente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e pure dal nostro sito.