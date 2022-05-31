PATERNO': ELEZIONI 2022, NOMINATI SCRUTATORI. I NOMI
Il 12 giugno 2022 gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere Sindaco e Consiglio comunale e votare cinque Referendum abrogativi in materia di giustizia:- Incandidabilità dopo la condanna;- S...
Il 12 giugno 2022 gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere Sindaco e Consiglio comunale e votare cinque Referendum abrogativi in materia di giustizia:
- Incandidabilità dopo la condanna;
- Separazione delle funzioni dei magistrati;
- Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura;
- Limitazione delle misure cautelari;
- Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari).
Si voterà nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23.
Ecco l'elenco degli scrutatori effettivi:
PATERNO': ELEZIONI 2022, NOMINATI SCRUTATORI. I NOMI