PATERNO': ELEZIONI 2022, NOMINATI SCRUTATORI. I NOMI

Il 12 giugno 2022 gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere Sindaco e Consiglio comunale e votare cinque Referendum abrogativi in materia di giustizia:- Incandidabilità dopo la condanna;- S...

A cura di Redazione 31 maggio 2022 10:50

Condividi