PATERNO': ELEZIONI 2022, NOMINATI SCRUTATORI. I NOMI

Il 12 giugno 2022 gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere Sindaco e Consiglio comunale e votare cinque Referendum abrogativi in materia di giustizia:- Incandidabilità dopo la condanna;- S...

A cura di Redazione Redazione
31 maggio 2022 10:50
News
Il 12 giugno 2022 gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere Sindaco e Consiglio comunale e votare cinque Referendum abrogativi in materia di giustizia:

- Incandidabilità dopo la condanna;
- Separazione delle funzioni dei magistrati;
- Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura;
- Limitazione delle misure cautelari;
- Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari).

Si voterà nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Ecco l'elenco degli scrutatori effettivi:

 I PRESIDENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO

