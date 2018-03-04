PATERNO': ELEZIONI POLITICHE 2018 ALLE 12 HA VOTATO' IL 13.88%
04 marzo 2018 13:06
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi per le politiche 2018
Alle ore 12 a Paternò hanno votato 5.223 su 37.621 per una percentuale del 13,88 %Comuni% ore 12% ore 19% ore 23CATANIA15,00---ACI BONACCORSI16,76---ACI CASTELLO21,06---ACI CATENA17,72---ACI SANT'ANTONIO17,09---ACIREALE19,09---ADRANO10,77---BELPASSO15,39---BIANCAVILLA9,72---BRONTE10,25---CALATABIANO15,19---CALTAGIRONE13,08---CAMPOROTONDO ETNEO18,45---CASTEL DI IUDICA12,34---CASTIGLIONE DI SICILIA11,01---CATANIA15,35---FIUMEFREDDO DI SICILIA16,42---GIARRE12,12---GRAMMICHELE9,42---GRAVINA DI CATANIA17,73---LICODIA EUBEA8,30---LINGUAGLOSSA12,45---MALETTO10,03---MANIACE9,48---MASCALI15,78---MASCALUCIA15,94---MAZZARRONE8,79---MILITELLO IN VAL DI CATANIA10,01---MILO15,03---MINEO11,51---MIRABELLA IMBACCARI10,72---MISTERBIANCO17,22---MOTTA SANT'ANASTASIA14,60---NICOLOSI15,72---PALAGONIA8,89---PATERNO' 13,88---PEDARA18,00---PIEDIMONTE ETNEO15,34---RADDUSA12,08---RAGALNA14,66---RAMACCA8,90---RANDAZZO10,63---RIPOSTO18,61---SAN CONO10,25---SAN GIOVANNI LA PUNTA18,24---SAN GREGORIO DI CATANIA18,75---SAN MICHELE DI GANZARIA11,21---SAN PIETRO CLARENZA13,68---SANTA MARIA DI LICODIA12,91---SANTA VENERINA13,78---SANT'AGATA LI BATTIATI21,56---SANT'ALFIO16,73---SCORDIA10,75---TRECASTAGNI16,90---TREMESTIERI ETNEO18,83---VALVERDE16,78---VIAGRANDE17,93---VIZZINI10,87---ZAFFERANA ETNEA10,04---
DATO PROVINCIA DI CATANIA DEL 15%
DATO SICILIA DEL DEL 14.27
DATO NAZIONALE DEL 19.34
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Lo scrutinio inizierà a conclusione delle operazioni di voto.
(in aggiornamento)