Paternò. elicottero dei carabinieri sorvola nella notte la città: diverse le segnalazioni

Notte movimentata a Paternò. Intorno alle ore 4, un elicottero dei Carabinieri ha sorvolato ripetutamente l’area compresa tra via Bellini, via Baratta e le zone circostanti, effettuando vari passaggi...

Notte movimentata a Paternò.

Intorno alle ore 4, un elicottero dei Carabinieri ha sorvolato ripetutamente l’area compresa tra via Bellini, via Baratta e le zone circostanti, effettuando vari passaggi a bassa quota con il faro di ricerca acceso per diversi minuti.

Alla redazione di 95047.it sono giunte numerose segnalazioni da parte di residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati dal forte rumore dell’elicottero e hanno notato i continui giri dell’elicottero in un’area piuttosto ristretta.

Al momento non sono ancora note le motivazioni dell’intervento, ma è verosimile che nelle prossime ore possa arrivare un comunicato ufficiale dei Carabinieri per chiarire la natura dell’operazione.

L’articolo sarà aggiornato non appena disponibili ulteriori informazioni.