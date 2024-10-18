PATERNÒ. EMERGENZA A SCALA VECCHIA: AGGIORNAMENTO SUL POSTO, I TECNICI INTERVENGONO PER RISOLVERE IL PROBLEMA

Aggiornamento delle ore 09.30: sul posto sono intervenuti i tecnici che stanno lavorando per risolvere il problema e mettere in sicurezza la zona.Questa mattina, una brutta sorpresa ha colpito la zona...

Questa mattina, una brutta sorpresa ha colpito la zona di Scala Vecchia, dove cavi pericolosamente pendenti minacciano la sicurezza dei residenti. La situazione si è manifestata in via Scala Vecchia, all’angolo con via Biella, e lungo via Marco Polo, nelle vicinanze della scuola G.B. Nicolosi.

Al momento, non sono ancora chiare le cause di questo preoccupante scenario, ma diversi cittadini hanno già segnalato la situazione alla nostra redazione. Tra i cavi sospesi, uno è caduto a terra, bloccando parte del passaggio e aggravando ulteriormente il rischio per i passanti. Non è ancora noto se si tratti di cavi elettrici, ma le auto continuano a passare sopra di essi e alcuni pedoni, senza troppa prud