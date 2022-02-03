PATERNO': EMERGENZA SANGUE, DOMENICA RACCOLTA STRAORDINARIA DI SANGUE PRESSO LA PARROCCHIA SAN BIAGIO
In questo periodo particolare si sta nuovamente verificando sull’intero territorio una gravissima emergenza sangue, il numero dei donatori si è notevolmente ridotto a causa della pandemia e di conseguenza, anche le scorte di emocomponenti.
La carenza di sangue sta mettendo a rischio l’esecuzione di interventi chirurgici e di terapie per i pazienti con malattie come la talassemia che necessitano di continue trasfusioni.
Il Gruppo Donatori Volontari Sangue, invita tutti a considerare l’ipotesi di diventare donatori di sangue e, qualora già lo foste, di andare a donare recandosi al Servizio Trasfusionale di Paternò, dalle 8 alle 12 da lunedì a sabato.
Inoltre abbiamo organizzato una raccolta a Paternò, DOMENICA 6 FEBBRAIO dalle ore 8,30 alle 12,30 presso la CHIESA di SAN BIAGIO, in modo da dare l’opportunità di donare anche a chi è impegnato durante la settimana.
Invitiamo coloro che sono intenzionati ad effettuare una donazione di telefonare alla segreteria del Gruppo per prenotarsi al numero 095-842966, oppure tramite l’applicazione Smart Donor scaricando l’apposita applicazione.
Un grazie di cuore a chi accoglierà quest’appello facendolo suo.