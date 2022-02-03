PATERNO': EMERGENZA SANGUE, DOMENICA RACCOLTA STRAORDINARIA DI SANGUE PRESSO LA PARROCCHIA SAN BIAGIO

In questo periodo particolare si sta nuovamente verificando sull’intero territorio una gravissima emergenza sangue, il numero dei donatori si è notevolmente ridotto a causa della pandemia e di consegu...

A cura di Redazione 03 febbraio 2022 12:39

