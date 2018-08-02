PATERNO': ENNESIMA AUTO IN FIAMME QUESTA NOTTE

Ancora auto incendiate a Paternò. L’ultima della serie è successo stanotte intorno alle ore 02 in viale de Platani. Un film già visto in troppe occasioni in questi ultimi mesi. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona che hanno chiamato i vigili del fuoco .

Ad intervenire sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero ad altri veicoli.

Le cause sono al vaglio delle autorità intervenute.

Indagano i carabinieri.