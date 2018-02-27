95047

PATERNO': Continua la scia di fuoco - Le foto

PATERNO': Ennesima notte di fuoco, altre due auto incendiate

27 febbraio 2018 08:33
Continua la scia di fuoco che da qualche giorno ha distrutto molte vetture in sosta in diverse vie a Paternò. Altre due vetture sono state incendiate stanotte, intorno le ore 00.30, la
prima, una Fiat Panda nella centralissima via G. B. Nicolosi, la seconda una Fiat Uno , nella vicina via Chiesa Nuova, in entrambi i casi auto gravemente danneggiate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a spegnere gli incendi ed evitare conseguenze peggiori.
Ad intervenire anche i carabinieri della compagnia di Paternò per verificare le probabili cause degli incendi.

Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori che avevano già qualche sospetto sui tanti incendi avvenuti negli ultimi giorni a Paternò che nonostante le indagini, continuano ancora.

