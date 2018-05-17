PATERNO’: Ennesima rapina all’A&O di Corso Italia
A cura di Redazione
17 maggio 2018 18:38
Ennesima rapina è stata effettuata oggi intorno alle ore 14,30, ai danni del supermercato A&O del Corso Italia, quando due rapinatori sono entrati portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe.
Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che i rapinatori erano armati di unapistola.
Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini
IN AGGIORNAMENTO