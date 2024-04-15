PATERNO'. ENNESIMA RAPINA IN CITTÀ: QUESTA VOLTA UN SUPERMERCATO

La serie di rapine che ha colpito la nostra città continua a destare preoccupazione, con l'ultima incursione verificatasi nel pomeriggio di Sabato 13 aprile 2024, poco dopo le 17,nei pressi del Corso...

La serie di rapine che ha colpito la nostra città continua a destare preoccupazione, con l'ultima incursione verificatasi nel pomeriggio di Sabato 13 aprile 2024, poco dopo le 17,nei pressi del Corso Italia, ai danni di un supermercato.

Questa è la sesta rapina in un breve lasso di tempo, che alimenta crescenti timori all'interno della comunità.

Secondo le informazioni raccolte, un individuo con il volto coperto e armato di un taglierino ha perpetrato la rapina, minacciando il personale presente e costringendolo a cedere il denaro custodito nel registratore di cassa.

Dopo essersi appropriato del bottino, il rapinatore si è dato alla fuga a piedi attraverso le vie circostanti, lasciando dietro di sé un senso di sgomento e insicurezza.

Al momento, non è chiaro se il malvivente abbia agito da solo o abbia avuto un complice che lo attendeva all'esterno del supermercato.

I carabinieri della compagnia di Paternò, sono intervenuti prontamente sul luogo del crimine, avviando le un'indagini. Le attività investigative comprendono l'esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e gli interrogatori dei testimoni presenti nel negozio al momento dell'atto criminale.

Si auspica che grazie all'impegno congiunto delle forze dell'ordine e dei cittadini, i colpevoli di tali crimini possano essere individuati e consegnati alla giustizia il prima possibile, restituendo così un senso di sicurezza alla nostra comunità.