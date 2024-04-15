95047

PATERNO'. ENNESIMA RAPINA IN CITTÀ: QUESTA VOLTA UN SUPERMERCATO

La serie di rapine che ha colpito la nostra città continua a destare preoccupazione, con l'ultima incursione verificatasi nel pomeriggio di Sabato 13 aprile 2024, poco dopo le 17,nei pressi del Corso...

A cura di Redazione Redazione
15 aprile 2024 09:52
PATERNO'. ENNESIMA RAPINA IN CITTÀ: QUESTA VOLTA UN SUPERMERCATO -
News
Condividi

La serie di rapine che ha colpito la nostra città continua a destare preoccupazione, con l'ultima incursione verificatasi nel pomeriggio di Sabato 13 aprile 2024, poco dopo le 17,nei pressi del Corso Italia, ai danni di un supermercato.

Questa è la sesta rapina in un breve lasso di tempo, che alimenta crescenti timori all'interno della comunità.

Secondo le informazioni raccolte, un individuo con il volto coperto e armato di un taglierino ha perpetrato la rapina, minacciando il personale presente e costringendolo a cedere il denaro custodito nel registratore di cassa.

Dopo essersi appropriato del bottino, il rapinatore si è dato alla fuga a piedi attraverso le vie circostanti, lasciando dietro di sé un senso di sgomento e insicurezza.

Al momento, non è chiaro se il malvivente abbia agito da solo o abbia avuto un complice che lo attendeva all'esterno del supermercato.

I carabinieri della compagnia di Paternò, sono intervenuti prontamente sul luogo del crimine, avviando le un'indagini. Le attività investigative comprendono l'esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e gli interrogatori dei testimoni presenti nel negozio al momento dell'atto criminale.

Si auspica che grazie all'impegno congiunto delle forze dell'ordine e dei cittadini, i colpevoli di tali crimini possano essere individuati e consegnati alla giustizia il prima possibile, restituendo così un senso di sicurezza alla nostra comunità.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047