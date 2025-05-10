PATERNO'- ENNESIMO ATTO VANDALICO CONTRO I PARCOMETRI: DISPLAY DISTRUTTO IN UNO DEGLI APPARECCHI
A pochi giorni dall’avvio ufficiale del servizio delle strisce blu, previsto per il 12 maggio, la città si trova a fare i conti con un nuovo episodio di vandalismo ai danni dei parcometri di recente installazione.
Dopo l’episodio avvenuto una decina di giorni fa in via Bellini, dove ignoti hanno preso di mira uno degli apparecchi danneggiandolo, si registra un altro atto vandalico ancora più grave.
Stavolta è toccato a un parcometro collocato in via Strano, il cui display è stato seriamente danneggiato da ignoti, rendendolo di fatto inutilizzabile.
Il danno compromette il corretto funzionamento del dispositivo e impedisce agli automobilisti di effettuare regolarmente il pagamento della sosta.
Non si tratta dell’unico disagio segnalato negli ultimi giorni. Diverse segnalazioni da parte dei cittadini denunciano la presenza di gomma da masticare inserita negli alloggiamenti per le monete, un gesto incivile che, oltre a rendere inutilizzabile il parcometro, costituisce un ulteriore aggravio per le casse pubbliche, già impegnate nella gestione e nella manutenzione degli apparecchi