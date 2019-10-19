PATERNO': ENNESIMO CASO DI SOSTA SELVAGGIA

È accaduto, giovedì 17 ottobre, intorno alle ore 06.30 in via Luigi Rizzo, nei pressi della via Sardegna , quando un autobus della FCE diretto a Catania, è rimasto bloccato da auto in "sosta selvaggia...

È accaduto, giovedì 17 ottobre, intorno alle ore 06.30 in via Luigi Rizzo, nei pressi della via Sardegna , quando un autobus della FCE diretto a Catania, è rimasto bloccato da auto in "sosta selvaggia" .

Per i passeggeri, soprattutto per i ragazzi che frequentano gli studi a Catania, momenti di ansia per il ritardo avuto.

Intervenuti i Carabinieri e la Polizia Munipale di Paternò, che hanno provveduto a gestire il tutto e sbloccare la corsa del bus.

Quello del parcheggio selvaggio è un problema che non trova una vera soluzione , gli episodi si ripetono continuamente, e soprattutto si possono intralciare i soccorsi di ambulanze, vigili del fuoco, polizia con conseguenze maggiori.