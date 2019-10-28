PATERNO’: ENNESIMO CASO DI SOSTA SELVAGGIA IN VIA ISOLE EOLIE

Ennesimo caso di sosta selvaggia a Paternò.Auto in sosta selvaggia bloccano il traffico per circa mezz’ora, l'accaduto si è verificato questo pomeriggio, in via Isole Eolie alle ore 16.Il bus dell Ast...

Ennesimo caso di sosta selvaggia a Paternò.

Auto in sosta selvaggia bloccano il traffico per circa mezz’ora, l'accaduto si è verificato questo pomeriggio, in via Isole Eolie alle ore 16.

Il bus dell Ast alla sua ennesima corsa nella via sopra descritta, nei pressi della scuola elementare e primaria, è rimasto bloccato a causa

di una serie di auto parcheggiate in entrmabi i lati, tanto da restringere la carreggiata, ed impedire il passaggio del bus.

Un blocco che ha creato disagi per i passeggeri rimasti bloccati, e per tutte le auto in coda dietro il mezzo di trasporto pubblico

Sul posto l intervento della polizia locale.