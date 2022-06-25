Un ennesimo e vasto incendio di sterpaglie è in corso nella serata di oggi, 25 Giugno 2022 a Paternò.Ad essere interessata la zona adiacente la scuola di via Libertà, estendendosi velocemente a causa...

Un ennesimo e vasto incendio di sterpaglie è in corso nella serata di oggi, 25 Giugno 2022 a Paternò.

Ad essere interessata la zona adiacente la scuola di via Libertà, estendendosi velocemente a causa del forte vento.

Una densa colonna di fumo ha invaso gran parte della strada provocando disagi e scarsa visibilità agli automobilisti.

Pure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.

PATERNÒ: ENNESIMO INCENDIO DI STERPAGLIE E RIFIUTI IN ZONA VIA DELLA LIBERTÀ

GRAZIE ALLA NOSTRA LETTRICE BARBARA PER LE FOTO

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.