PATERNO': ENNESIMO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CITTA'

Ennesimo incendio di sterpaglie a Paternò.

Si è verificato nel pomeriggio di oggi, 2 Giugno 2021, tra la via Stazione ed il Corso Italia intorno alle ore 16

Pure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno tra il Corso Italia ed il Viale Libertà, una densa nube grigiasi è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.

Incendio probabilmente partito da un terreno privato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

