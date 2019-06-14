PATERNO': ENNESIMO INCENDIO DI STERPAGLIE, PAURA PER BOMBOLA DI GPL TRA LE FIAMME
Ennesimo incendio di sterpaglie, a Pataernò.Il rogo è divampato intorno alle ore 11.30 nei pressi della via Mongibello, le fiamme hanno travolto le sterpaglie lambendo alcune abitazioni.Ad intervenire...
Ennesimo incendio di sterpaglie, a Pataernò.
Il rogo è divampato intorno alle ore 11.30 nei pressi della via Mongibello, le fiamme hanno travolto le sterpaglie lambendo alcune abitazioni.
Ad intervenire nell'immediato un gruppo di residenti che ha iniziato a spegnere le fiamme, poi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano.
Da segnalare che all'interno dell'area è stata rinvenuta una bombola Gpl, I Vigili del Fuoco, raffreddandola immediatamente, hanno evitato il peggio.
Nessuno è rimasto ferito, ma un denso fumo ha travolto anche la strada.