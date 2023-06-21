Ennesimo incidente nella giornata di oggi 21 Giugno 2023 a Paternò.Il sinistro che ha coinvolto un ciclista si è verificato nella tarda serata di oggi in via Mongibello strada che da Paternò collega a...

Ennesimo incidente nella giornata di oggi 21 Giugno 2023 a Paternò.

Il sinistro che ha coinvolto un ciclista si è verificato nella tarda serata di oggi in via Mongibello strada che da Paternò collega a Ragalna, quasi nei pressi dello svincolo "currone".

Ad essere coinvolto un ciclista, non nota al momento la dinamica.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di un ambulanza del 118 per prestare le prime cure al malcapitato.

Non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sempre in Via Mongibello un altro sinistro si è verificato intorno alle ore 13.30 ad essere coinvolti una vettura ed uno scooter.

Ad avere la peggio, il conducente dello scooter che, a seguito dell’impatto, è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Per lui, fortunatamente, solo una ferita agli arti superiori e tanto spavento.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che dopo avergli prestato le prime è stato trasferito all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò per i dovuti controlli e cure del caso

Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti

PATERNO', ENNESIMO INCIDENTE NELLA GIORNATA DI OGGI IN VIA MONGIBELLO

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO