Un tentativo di furto, è stato perpetrato, probabilmente durante la notte, presso la biblioteca giovani di via G.B. Nicolosi. Ad accorgersi del furto, un dipendente comunale che ha subito denunciato sui social il grave gesto. Per fortuna i ladri non sono riusciti ad entrare nella struttura, pur danneggiando seriamente la serratura. Questo è l'ennesimo danno contro il Comune ma soprattutto contro l'intera Comunità. Infatti ogni danno fatto a tali strutture, viene poi pagato pesantemente dalla collettività sia per la riduzione dei servizi, sia per il loro costoso ripristino. Oggi più che mai, è necessario una maggiore sorveglianza del territorio, per evitare atti vandalici contro il Comune e i privati, e per reprimere una catena di reati sempre più in aumento.

PATERNÒ: ENNESIMO TENTATIVO DI FURTO IN STRUTTURE COMUNALI

