Paternò, ENOSIS APS organizza “Aperinonni”: festa speciale per nonni e nipoti

ENOSIS APS ed ERIS Formazione insieme per un pomeriggio di convivialità alla Chiesa di Sant’Antonio in Santa Maria la Scala. Prevista anche l’estrazione finale di premi.

Un pomeriggio di festa, condivisione e allegria per celebrare il legame speciale tra nonni e nipoti. A Paternò è in programma “Aperinonni”, iniziativa promossa dall’Associazione Socio-Culturale ENOSIS APS insieme a ERIS Formazione Paternò.

L’appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre, dalle 17:00 alle 19:30, presso la Chiesa di Sant’Antonio in Santa Maria la Scala, in via Michelangelo Buonarroti 5/7.

L’iniziativa vuole offrire alle famiglie un momento di incontro e convivialità, mettendo al centro il rapporto tra generazioni e il valore dello stare insieme.

Estrazione di premi nel finale

A conclusione del pomeriggio è prevista una estrazione a sorte di premi messi a disposizione dai partner dell’iniziativa.

Tra le attività che sostengono l’evento figurano La Dahlia Blu Wedding & Events, Farmacia della Scala e Bontà Infinite.

Una giornata pensata dunque per coinvolgere nonni, nipoti e famiglie in un clima di festa, con il messaggio scelto dagli organizzatori a fare da filo conduttore: “Insieme è più bello!”.