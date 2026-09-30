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Paternò, ENOSIS APS organizza “Aperinonni”: festa speciale per nonni e nipoti

ENOSIS APS ed ERIS Formazione insieme per un pomeriggio di convivialità alla Chiesa di Sant’Antonio in Santa Maria la Scala. Prevista anche l’estrazione finale di premi.

A cura di Redazione Redazione
30 settembre 2026 16:37
Paternò, ENOSIS APS organizza “Aperinonni”: festa speciale per nonni e nipoti -
Paternò
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Un pomeriggio di festa, condivisione e allegria per celebrare il legame speciale tra nonni e nipoti. A Paternò è in programma “Aperinonni”, iniziativa promossa dall’Associazione Socio-Culturale ENOSIS APS insieme a ERIS Formazione Paternò.

L’appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre, dalle 17:00 alle 19:30, presso la Chiesa di Sant’Antonio in Santa Maria la Scala, in via Michelangelo Buonarroti 5/7.

L’iniziativa vuole offrire alle famiglie un momento di incontro e convivialità, mettendo al centro il rapporto tra generazioni e il valore dello stare insieme.

Estrazione di premi nel finale

A conclusione del pomeriggio è prevista una estrazione a sorte di premi messi a disposizione dai partner dell’iniziativa.

Tra le attività che sostengono l’evento figurano La Dahlia Blu Wedding & Events, Farmacia della Scala e Bontà Infinite.

Una giornata pensata dunque per coinvolgere nonni, nipoti e famiglie in un clima di festa, con il messaggio scelto dagli organizzatori a fare da filo conduttore: “Insieme è più bello!”.

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