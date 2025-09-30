Paternò, Enosis celebra la “Festa dei Nonni” con l’evento AperiNonni

PATERNÒ – Un appuntamento speciale dedicato a chi speciale lo è ogni giorno. In occasione della Festa dei Nonni, l’Associazione Enosis ha organizzato un pomeriggio di festa e condivisione dal titolo “...

A cura di Redazione 30 settembre 2025 08:27

Condividi