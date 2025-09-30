Paternò, Enosis celebra la “Festa dei Nonni” con l’evento AperiNonni
PATERNÒ – Un appuntamento speciale dedicato a chi speciale lo è ogni giorno. In occasione della Festa dei Nonni, l’Associazione Enosis ha organizzato un pomeriggio di festa e condivisione dal titolo “...
PATERNÒ – Un appuntamento speciale dedicato a chi speciale lo è ogni giorno. In occasione della Festa dei Nonni, l’Associazione Enosis ha organizzato un pomeriggio di festa e condivisione dal titolo “AperiNonni”, in programma giovedì 2 ottobre alle ore 18:30, presso la sede dell’associazione in piazza Indipendenza 13.
L’iniziativa nasce con l’intento di rendere omaggio agli insostituibili nonni, figure di amore, sostegno e saggezza che arricchiscono quotidianamente le nostre vite. Per l’occasione, sarà offerto ai partecipanti un aperitivo speciale accompagnato da sorteggi a sorpresa, in un clima di allegria e convivialità.
“Un’occasione per dire grazie ai nonni – sottolineano gli organizzatori – e per condividere insieme un momento di affetto, sorrisi e calore umano, capace di unire più generazioni”.
L’appuntamento rappresenta quindi un’opportunità per la comunità paternese di ritrovarsi e celebrare, con semplicità e gioia, il ruolo fondamentale dei nonni.