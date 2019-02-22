PATERNO': ENTRO IL 22 MARZO LE DOMANDE PER IL BUONO LIBRI DI TESTO
Scade il 22 marzo 2019 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, riservata agli studenti delle famiglie a basso reddito.
Possono presentare le istanze di contributo per la fornitura dei libri di testo dell’anno scolastico 2018/2019 gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (ex scuole medie ed istituti superiori) statali o paritarie, il cui nucleo familiare ha un valore Isee in corso di validità (rilasciato dopo il 15 gennaio 2019) pari o inferiore a € 10.632,94.
Il modello di domanda è disponibile nelle scuole di appartenenza e può essere scaricato dal sito del comune di paternò: www.comune.paterno.ct.it alla sezione Scuola
Al modello di domanda vanno allegati fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.