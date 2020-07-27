PATERNÒ. ESEGUITE TRE ORDINANZE RESTRITTIVE

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Biancavilla ed Adrano, hanno tratto in arresto:- il 52enne biancavillese Salvatore di GRAZIA c...

- il 52enne biancavillese Salvatore di GRAZIA che, in esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania per una rapina aggravata commessa dall’uomo nel febbraio del 2018, è stato posto agli arresti domiciliari per 4 anni;

- il 27enne adranita Salvatore CASTRO che, in esecuzione di un’ordinanza d’aggravamento della misura cautelare emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è stato tradotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza. L’uomo, in particolare, era stato condannato alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per aver trasportato, nel novembre del 2018, un grosso quantitativo di droga;

- il 30enne paternese Omar Francesco BORZI’ che, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, è stato posto agli arresti domiciliari per aver ceduto nel marzo di quest’anno droga ad un minorenne.