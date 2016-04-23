Esplode la guerra dell’acqua, l’accusa: “Le bollette sono care”; la replica: “Si paga il giusto”

L’annuncio di un comitato spontaneo di cittadini che “minaccia” una class-action. La difesa a spada tratta dell’Ama Spa. L’accusa dei consiglieri Messina, Fallica e Furnari sui costi dell’azienda caricati in bolletta

95047.it La schermaglia è esplosa da giorni. In concomitanza all’arrivo delle bollette del pagamento dell’acqua. Sul piede di guerra, ci sono numerosi cittadini (che hanno scritto anche alla nostra redazione) i quali hanno visto lievitare l’importo da pagare rispetto agli anni passati. Una questione delicata che è finita - manco a dirlo - ad investire anche la politica: di recente, si è tenuta anche una commissione bilancio ad hoc sull’argomento.

IMG-20160422-WA0014 “A seguito delle numerose anomalie riscontrate dai cittadini nelle bollette emesse dalla società Ama Spa - si legge in un comunicato fatto pervenire alla stampa -, si costituisce un “Comitato spontaneo di liberi cittadini” che si prefigge l'obiettivo di salvaguardare e tutelare il principio dell'acqua quale bene pubblico.

Il Comitato vede l'adesione di singoli cittadini e di associazioni già operativi sul territorio: Paternò On, Obiettivo Comune, Vespa In, il Centro Studio Culturale Universitario.

Il comitato si farà promotore di una petizione popolare presso tutte le piazze e i quartieri di Paternò. Tale petizione ha l'obiettivo di chiedere l'annullamento delle tariffe del servizio idrico integrato.

“In maniera forte avvieremo la nostra battaglia che se non fosse ascoltata dalle istituzioni si trasformerà in un'azione legale popolare (class action) a difesa dei diritti fondamentali dei cittadini”.

Il comunicato si conclude con le firme in calce dei promotori: “Il Comitato è spontaneo e rimane aperto a tutti i cittadini. Ad oggi vede l'adesione di: Luigi Rau, Anthony Palumbo, Ettore Arcidiacono, Giuseppe Musumarra, Patrick Torrisi, Mary Di Perna, Vito Palumbo, Irene Palumbo, Giuseppe Paladina, Giuseppe Pedalina, Salvo Ventura, Rosanna Lauria, Tonino Cunsolo, Michele Russo, Carmela Amore, Maria Grazia Verna, Antonino Atanasio, Natale Sapienza”.

da-sx-rapisarda-mangano Interpellati da 95047.it, i vertici dell’Ama spiegano - da par loro - i termini di una vicenda che rischia di avvelenare ancora di più il clima in città: “Vorre ricondurre i termini della questione nei giusti binari facendo una breve cronistoria - spiega il presidente dell’Ama Spa, Giuseppe Rapisarda -. L’eliminazione del minimo impegnato, ovvero, della tariffa che si pagava a prescindere e che, di fatto, finanziava i consumi degli spreconi non c’è più. Era un dettato che c’è stato imposto dall’Unione Europea e dalla Regione e che abbiamo applicato. Abbiamo dovuto anche effettuare una manovra affinché le famiglie numerose non pagassero di più. In tutto questo contesto, metà dell’utenza paternese riceve benefici perchè consumando meno stanno pagando meno. L’altra metà, è quella che sta pagando di più perchè consuma di più: ma paga di più rispetto al meccanismo distorto di prima. Oggi - conclude Rapisarda - mi sento di dire che si paga il giusto”.