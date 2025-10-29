Paternò – Eternit abbandonato in via Estonia, a pochi passi dalla Chiesa San Biagio
Una nuova segnalazione di rifiuti nel territorio cittadino. In via Estonia, nei pressi di Piazza Tricolore e alle spalle della Chiesa San Biagio, sono stati rinvenuti diversi pannelli di eternit – materiale contenente amianto – abbandonati lungo il ciglio della strada.
Le lastre, ormai deteriorate e parzialmente coperte dalla vegetazione, rappresentano un potenziale rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. L’eternit, se danneggiato o frantumato, può infatti rilasciare fibre di amianto che, se inalate, risultano altamente nocive.
La presenza di questo materiale richiede un intervento di bonifica da parte degli enti competenti, da eseguire tramite ditte specializzate e autorizzate alla rimozione di rifiuti contenenti amianto.
Diversi residenti della zona hanno segnalato la situazione chiedendo un tempestivo intervento per ripristinare il decoro e garantire la sicurezza ambientale.
Si ricorda che l’abbandono di eternit e di altri rifiuti pericolosi costituisce reato penale.
