Paternò, eternit ancora abbandonato in via Estonia: a due settimane dalla segnalazione nulla è cambiato

Sono trascorse ormai quasi due settimane dalla nostra segnalazione del 29 ottobre scorso, ma in via Estonia, a pochi passi dalla Chiesa di San Biagio, la situazione è rimasta esattamente la stessa.

In quella zona, infatti, sono presenti almeno tre lastre di eternit abbandonate, materiali altamente pericolosi per la salute pubblica, ancora oggi esposte agli agenti atmosferici e ben visibili a chiunque passi di lì.

Nonostante l’indignazione dei cittadini e le numerose segnalazioni, nessun intervento di rimozione o bonifica è stato ancora effettuato.

L’amianto, come noto, contiene fibre che – se disperse nell’aria – possono risultare estremamente nocive e rappresentano un rischio concreto per chi vive o transita nelle vicinanze.

Una situazione che, oltre a costituire un grave problema ambientale, è anche un chiaro segno di trascuratezza urbana che non può essere ignorato.

La presenza di rifiuti pericolosi in pieno centro abitato, a pochi passi da abitazioni, scuole e luoghi di culto, solleva seri interrogativi sulla tempestività degli interventi e sul coordinamento tra gli uffici competenti in materia di ambiente e sicurezza.

I residenti della zona, intanto, continuano a chiedere un’azione immediata, stanchi di vedere quelle lastre abbandonate che, giorno dopo giorno, ricordano un problema irrisolto e potenzialmente dannoso per tutti.

L’auspicio è che il Comune di Paternò e gli enti preposti possano intervenire nel più breve tempo possibile, non solo per rimuovere il materiale pericoloso, ma anche per ripristinare il decoro e la sicurezza del quartiere.

Non si tratta soltanto di una questione ambientale, ma anche di rispetto verso la cittadinanza e di attenzione verso il territorio.

95047.it continuerà a seguire da vicino la vicenda, nella speranza che presto si possa raccontare una notizia diversa: quella di una Paternò più pulita, sicura e responsabile.