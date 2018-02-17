PATERNO': Evade dai domiciliari, arrestato 31enne
PATERNO': Evade dai domiciliari, arrestato
A cura di Redazione
17 febbraio 2018 15:34
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 31enne Antonio ABRAMO del posto, poiché ritenuto
Ieri pomeriggio, una “gazzella” del Nucleo Radiomobile, durante un servizio di controllo dei soggetti sottoposti a misure detentive alternative, ha sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione in palese violazione dei vincoli cui era sottoposto.
L’arrestato è stato ricollocato ai domiciliari in attesa della direttissima.