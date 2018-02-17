95047

PATERNO': Evade dai domiciliari, arrestato 31enne

17 febbraio 2018
Cronaca
COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 31enne Antonio ABRAMO del posto, poiché ritenuto

responsabile di evasione.

Ieri pomeriggio, una “gazzella” del Nucleo Radiomobile, durante un servizio di controllo dei soggetti sottoposti a misure detentive alternative, ha sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione in palese violazione dei vincoli cui era sottoposto.

L’arrestato è stato ricollocato ai domiciliari in attesa della direttissima.

 

