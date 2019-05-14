PATERNO': EVADE DAI DOMICILIARI E MORDE ALLA GAMBA UN CARABINIERE, ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò nell'ambito di un servizio coordinato finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti a misure detentive alternative hanno proceduto al...
A cura di Redazione
14 maggio 2019 12:39
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al controllo dei soggetti
Inseguito, è stato ammanettato e, su disposizione del magistrato di turno, associato al carcere di Catania Piazza Lanza.
Il militare, a seguito del morso, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del locale nosocomio che gli hanno diagnosticato delle lesioni guaribili in 8 giorni.