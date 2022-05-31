PATERNÒ. EVADE DAI DOMICILIARI PER SPACCIARE MARIJUANA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Paternò, nell’ambito delle attività volte al controllo di soggetti in regime detentivo domiciliare, hanno arrestato un 20enne del po...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Paternò, nell’ambito delle attività volte al controllo di soggetti in regime detentivo domiciliare, hanno arrestato un 20enne del posto in quanto gravemente indiziato di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, recatisi presso l’abitazione del 20enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno constatato la sua assenza, peraltro ingiustificata, dal domicilio.

Immediatamente i carabinieri si sono messi sulle tracce del giovane e sono riusciti a rintracciarlo poco dopo, all’esito di una speditiva attività investigativa, in via Vittorio Alfieri.

Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana mentre la successiva perquisizione estesa presso l’abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori dosi della medesima sostanza, oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane il ripristino della misura degli arresti domiciliari ai quali era già sottoposto per la commissione di altri reati.