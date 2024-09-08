PATERNÒ. EVADE DAI DOMICILIARI PER UNA SIGARETTA: 38ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

L’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, ulteriormente potenziata su impulso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha portato i Carabinieri della Sezione Radiomobile d...

L’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, ulteriormente potenziata su impulso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha portato i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò all’arresto per “evasione” di un 38enne, pregiudicato paternese.

In particolare, nell’ambito di un servizio di controllo agli arrestati domiciliari, i militari stavano raggiungendo l’abitazione dell’uomo, situata nel centro del paese, quando lo hanno visto camminare sul marciapiede, intento a fumare una sigaretta.

L’uomo, però, non avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione, come previsto dalla misura cautelare alla quale era sottoposto, pertanto la gazzella ha rallentato la marcia per procedere al controllo.

Accortosi di essere stato colto sul fatto, il 38 enne ha tentato di cambiare strada, accelerando il passo, ma le strade, a quell’ora della notte, erano deserte e a nulla è valso il suo tentativo di fuga, perché è stato fermato e arrestato per “evasione” e, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari.