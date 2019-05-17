PATERNÒ EVITATO SCONTRO FRONTALE

Un incidente che poteva avere serie conseguenze, è stato evitato per la tempestività di un guidatore, che si è accorto di una grossa Bmw proveniente da via Contessa Adelaide, (zona distaccamento Vigil...

Un incidente che poteva avere serie conseguenze, è stato evitato per la tempestività di un guidatore, che si è accorto di una grossa Bmw proveniente da via Contessa Adelaide, (zona distaccamento Vigili del Fuoco) e che entrava verso il centro.

La signora al volante, per cause sconosciute, non si è accorta di avere imboccato un senso vietato, e per poco non ha provocato uno scontro frontale.

Per fortuna la donna è stata fermata in tempo ed aiutata a tornare indietro senza conseguenze.