17 maggio 2019 09:16
PATERNÒ EVITATO SCONTRO FRONTALE -
Cronaca
Un incidente che poteva avere serie conseguenze, è stato evitato per la tempestività di un guidatore, che si è accorto di una grossa Bmw proveniente da via Contessa Adelaide, (zona distaccamento Vigili del Fuoco)  e che entrava verso il centro.

La signora al volante, per cause sconosciute, non si è accorta di avere imboccato un senso vietato, e per poco non ha provocato uno scontro frontale.

Per fortuna la donna è stata fermata in tempo ed aiutata a tornare indietro senza conseguenze.

