PATERNO': FALCIATI ALCUNI PALETTI IN GHISA DELIMITANTI IN PIAZZA DELLA CONCORDIA

Resta un mistero l’episodio che ha provocato danni in Piazza della Concordia probabilmente questa notte.

Non si conosce né chi sia stato l’autore né la vittima di questo incidente o di un atto vandalico, o come questo sia avvenuto ma tutto fa pensare che si tratti di un auto uscita fuori strada a velocità anche piuttosto sostenuta che ha portato al danneggiamento a ben tre paletti di ghisa che delimitano il marciapiede completamente falciati.

Sul caso sta indagando la Polizia Municipale per risalire agli autori del gesto.